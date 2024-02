200 Jahre alte Eiche in Bayern vergiftet

Demnach wurden fünf Löcher in den Stamm gebohrt und ein unbekanntes Gift eingeflößt, teilte die Polizei am Montag mit. Dadurch starb der Baum ab und musste gefällt werden. Ob auch die Umgebung geschädigt wurde, muss noch untersucht werden. Der 53-jährige Besitzer des Waldstückes hatte den Fall am Freitag angezeigt.

Die Löcher dürften im Lauf des vergangenen Monats gebohrt worden sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der finanzielle Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

