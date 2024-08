2 Flüchtlinge starben bei Überquerung des Ärmelkanals

Rettungskräfte kamen einem in der Früh in Seenot geratenen Boot mit Migranten zu Hilfe, wie die französische Meerespräfektur mitteilte. Für zwei leblose Menschen, die sich demnach im Wasser befunden hatten, konnten sie nichts mehr tun. Eine leblose Person sei mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden und dort für tot erklärt worden.

53 Menschen gerettet

Einen weiteren leblosen Menschen versuchten Retter in Calais erfolglos wiederzubeleben. 53 Menschen retteten die Einsatzkräfte lebendig aus dem Wasser. Immer wieder überqueren Migranten in kleinen Schlauchbooten den Ärmelkanal. Die Überfahrt ist gefährlich, vor allem weil der Meeresarm von vielen großen Schiffen befahren wird. Dabei kommen immer wieder Menschen ums Leben.

