15 leicht Verletzte bei Studio-Tour in Universal Studios

Dies teilte die örtliche Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) auf X (früher Twitter) mit. Die Verletzten seien zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden. Ereignet hatte sich der Vorfall am Samstagabend bei einer Studio-Tour in dem bei Touristen beliebten kalifornischen Vergnügungspark.

An dem Unfall beteiligt gewesen sei eine Straßenbahn mit vier Waggons, schrieb die Zeitung "Los Angeles Times" unter Berufung auf Ermittler. Der Vorfall habe sich ereignet, als das Fahrzeug einen Hügel hinunterfuhr. Es habe ein Problem mit den Bremsen gegeben. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an.

Die Studio-Tour gelte als eine der Hauptattraktionen des Themenparks und feiere ab der kommenden Woche ihr 60-jähriges Bestehen, schrieb die Zeitung weiter. Sie führe ihre Teilnehmer hinter die Kulissen von Universal-Filmen aus den vergangenen Jahrzehnten, etwa "Der weiße Hai".

"Wir arbeiten daran, unsere Gäste zu unterstützen und die Umstände zu verstehen, die zu dem Unfall geführt haben", hieß es laut US-Medien in einer vom Themenpark verbreiteten Mitteilung. Aufnahmen vom Unfallort zeigten den Berichten zufolge Krankenwagen und Polizeiautos.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper