12 Tote bei Überschwemmungen auf der Insel Sumatra

Wie die Rettungskräfte in der Provinz Westsumatra am Sonntag mitteilten, sind unter den Todesopfern mindestens zwei Kinder. Vier weitere Menschen werden demnach vermisst. Betroffen seien die Bezirke Agam und Tanah Datar im Zentrum der westlichsten indonesischen Insel.

Die Suche nach Vermissten werde fortgesetzt, sagten die Rettungskräfte weiter. Obdachlos gewordene Menschen sollten in Notunterkünfte gebracht werden. Die Lage in beiden Provinzen ist laut Rettungskräften seit Samstagabend (Ortszeit) kritisch. Unter die Fluten mischte sich demnach auch Vulkanasche, Sand und Kieselsteine, die durch die Regenfälle vom Marapi-Vulkan abgetragen wurden.

Der Marapi ist der aktivste Vulkan in Indonesien. Bei einem Ausbruch im Dezember wurde Asche in eine Höhe von bis zu drei Kilometern geschleudert, höher als der Berg selbst. Mehr als 20 Kletterer starben. In Indonesien gibt es insgesamt 130 aktive Vulkane. Der Inselstaat ist zudem während der Regenzeit anfällig für Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Erdrutsche. Im März starben nach heftigen Regenfällen in Westsumatra mehr als 20 Menschen.

