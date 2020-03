Überwachung von Smartphones als Corona-Schutz?

Auch in Österreich wird derzeit an mehreren Apps gearbeitet, die eine solche Kontaktüberprüfung möglich machen. Dass dies aus datenschutzrechtlicher Sicht heikel, aber unter gewissen Voraussetzungen vertretbar sei, sagt der Vorsitzende der AG Datenschutz im Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, Günther Leissler. "Der Fokus richtet sich auf das Wohl der Gesamtbevölkerung. Da rückt notwendigerweise der Einzelne in den Hintergrund."

Allerdings seien derartige Apps aus seiner Sicht nur zulässig, wenn sie "auf freiwilliger Basis genutzt werden und kein Gesetz einen dazu zwingt, sie zu installieren", so Leissler.

Rotes Kreuz entwickelt App

Recht weit fortgeschritten sind derzeit die Planungen des Roten Kreuzes für die App "Stopp Corona". Diese soll durch "digitales Handeschütteln" von registrierten Nutzern bei Kontakten die Handy-IDs austauschen. Erkrankt eine Person, mit der man in den vergangenen 14 Tagen Kontakt hatte, informiert die App automatisch und ruft zur Selbstisolation auf.

Ein Modell wie in China, wo die Überwachung so weit geht, dass Nutzer Codes auf ihrem Handy haben, die bei einer möglichen Infektion Zutritt zu bestimmten Einrichtungen wie etwa Restaurants verweigern, hält Rotkreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik für "die schlechtere Lösung".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.