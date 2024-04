"Sich deppert stellen" - Reaktionen auf Karner in der ZiB2

Wenig Gehaltvolles wusste Innenminister Gerhard Karner am Dienstagabend auf die Fragen von Moderator Armin Wolf in der ZiB2 zu antworten. Geladen war er in der Causa des mutmaßlichen Spions Egisto Ott, einem Verfassungsschützer.

Internetnutzer reagierten empört über das Interview, das zum Großteil daraus bestand, den fragen des Moderators wortreich auszuweichen. Aber Karner versprach in der Spionageaffäre Aufklärung, "restlos", "lückenlos" und "konsequent".

"Ist nicht meine Aufgabe"

Ermittler sei er aber keiner und das sei nicht seine Aufgabe, so Karner wiederholt: "Meine Aufgabe als Innenminister ist nicht zu ermitteln, sondern sicherzustellen, dass eine politisch unabhängige, restlose Klärung dieses rechtlich schwerwiegenden Falles stattfindet."

ZiB2-Seher taten in den Sozialen Medien ihrem Unmut kund: Die Reaktionen auf das Interview fallen vernichtend aus.

