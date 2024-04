Immer neue Details zur russischen Spionagezelle

Unter der Leitung von Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) hat sich der Nationale Sicherheitsrat gestern am Abend hinter verschlossenen Türen mit der Bewertung der Sicherheitslage in der Republik auseinandergesetzt. Anlass für das Treffen war die Festnahme des ehemaligen Verfassungsschützers Egisto Ott, der seit Montag in U-Haft sitzt.