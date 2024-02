Gemini: Den KI-Assistent von Google gibt es jetzt auch als App

Mit der neuen Strategie geht eine Umbenennung des Chatbots Bard einher. Das vor knapp einem Jahr veröffentlichte Tool hört nun ebenfalls auf den Namen Gemini. Neben dem - bisher schon bekannten - Web-Dienst wird es Gemini künftig auch als mobile Anwendung geben. Für Android-Geräte kommt eine eigene App, auf iOS-Geräten wird Gemini in die Google-App integriert. Gemini war bisher der Name des Sprachmodells, das hinter dem Chatbot Bard steht.

Die Umbenennung gab der Konzern bei einem Medientermin am Mittwoch bekannt. Ein konkretes Anwendungsbeispiel lieferte Google gleich mit. Wer etwa einen Reifenschaden an seinem Auto entdeckt, kann ein Foto davon machen und dieses dann in der Gemini- bzw. Google-App hochladen. Gemini gibt dann Tipps, was getan werden soll.

Heute, Donnerstag, veröffentlicht Google zudem Gemini Advanced. Der Dienst verfügt über zusätzliche Funktionen und wird in Googles Bezahlabo Google One integriert, ist somit also kostenpflichtig. Der neue Tarif, mit dem Kundinnen und Kunden Zugriff auf Gemini Advanced bekommen, heißt Google One AI Premium und kostet monatlich 21,99 Euro.

Auch in der Arbeitswelt soll Gemini Einzug halten. Googles Arbeits-KI - bisher bekannt als Duet AI - bekommt einen neuen Namen und wird künftig "Gemini for Google Workspace und Google Cloud heißen". Anwenderinnen und Anwender können Gemini damit schon bald in Google-Diensten wie Gmail, Docs, Tabellen oder Meet als KI-Assistenten verwenden.

Verfügbarkeiten der neuen Dienste

Gemini als App: Ab 8. Februar gibt es die englischsprachige App in den USA. In den kommenden Wochen wird die Anwendung weltweit ausgerollt.

Ab 8. Februar gibt es die englischsprachige App in den USA. In den kommenden Wochen wird die Anwendung weltweit ausgerollt. Google One AI Premium (Abo inklusive Gemini Advanced): Ab 8. Februar ist der neue Abo-Tarif verfügbar.

Autor Thomas Nigl Online- und Technik-Redakteur Thomas Nigl