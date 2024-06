Wer huscht denn da durchs Bild? Prinz William bei "Hochzeit des Jahres" gesichtet

Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie der 41 Jahre alte britische Thronfolger aus einem Mercedes-Kleinbus stieg und durch den Seiteneingang in die Kathedrale in der nordwestenglischen Stadt Chester huschte.

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge nahm er als Trauzeuge an der Zeremonie teil.

Beim Bräutigam handelt es sich um den Duke of Westminster, Hugh Grosvenor, einen der reichsten Männer Großbritanniens. Auf der Reichenliste der "Sunday Times" wurden der 33-Jährige und seine Familie mit einem Vermögen von mehr als zehn Milliarden Pfund (umgerechnet knapp zwölf Milliarden Euro) auf Platz 14 der wohlhabendsten Briten geführt.

