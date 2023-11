US-Rapper Snoop Dogg will das Rauchen aufgeben

"Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, das Rauchen aufzugeben. Bitte respektiert meine Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt", erklärte der Musiker am Donnerstag auf seinen Onlineplattformen. Ob er damit das Rauchen allgemein oder konkret das Kiffen meinte, ging aus der Ankündigung zunächst nicht hervor.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Fans des kalifornischen Rap-Superstars, der mit bürgerlichem Namen Calvin Broadus heißt, reagierten auf die Online-Posts skeptisch. Einige schrieben, der 52-Jährige scherze nur, andere spekulierten über ernsthafte Gesundheitsprobleme ihres Idols.

Snoop Doggs Ruhm geht auf die frühen 1990er-Jahre zurück. Damals stürmte der Musiker mit seinem von der Rap-Größe Dr. Dre produzierten Solo-Debütalbum "Doggystyle" die Hitparaden. Weltweit verkaufte Snoop Dogg Millionen Alben und landete unzählige Hits wie "Gin & Juice" und "Drop It Like It's Hot".

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper