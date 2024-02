Topmodel Gisele Bündchen nach Scheidung von Tom Brady wieder verliebt

2022 ließ sich Model Gisele Bündchen von Football-Star Tom Brady (46) scheiden. Nun soll die 43-Jährige wieder verliebt sein.

Aus dem Archiv: Gisele Bündchen und Tom Brady lassen sich scheiden

Wie mehrere Medien berichten, handelt es sich bei dem neuen Mann an ihrer Seite um den Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente. Er unterrichtet die Kampfkunst demnach in der Firma seiner Familie „Valente Brothers“ und lebt in Brasilien.

