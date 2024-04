Spaniens Altkönigin Sofía im Krankenhaus

Der 85-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut und ihre Genesung sei auf gutem Wege, berichteten die Zeitung "El País", die Nachrichtenagentur Europa Press und andere spanische Medien am Mittwoch übereinstimmend unter Berufung auf eine Mitteilung des Königshauses.

Sofía hatte noch am Montag gemeinsam mit ihrem Mann, Alt-König Juan Carlos, an einer Beerdigung in Madrid teilgenommen. Solche gemeinsamen öffentlichen Auftritte sind seit Jahren eher selten. Wann die Mutter des heutigen Königs Felipe VI. die Klinik Ruber Internacional wieder verlassen könne, stehe noch nicht fest und hänge vom Verlauf der Heilung ab, habe das Königshaus betont.

