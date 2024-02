Seniorentreff bei Opernball: Presley, Lugner und Heino

In gewohnter Manier präsentierte Baumeister Richard Lugner (91) gestern seinen heurigen Gast Priscilla Presley (78). "Er ist wundervoll und so hilfreich. Er hat mir bereits die Sehenswürdigkeiten hier gezeigt", streute die frühere Frau des "King" ihrem Gastgeber bei einer Pressekonferenz in Lugners Einkaufszentrum in Wien-Rudolfsheim Rosen – und signierte danach artig Autogrammkarten in der Lugner City.

Die Geschichte der Stadt sei überwältigend, sagte die Ex-Frau des bereits 1977 verstorbenen Musik- und Filmstars Elvis Presley.

Video: Opernball-Gast Priscilla Presley in der Lugner City

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Glööckler und Poche bei Deussl

Auch Designer Harald Glööckler (58) nützte seinen Besuch in Wien bereits gestern dazu, diverse TV-Formate zu bespielen – vom Sektempfang "Glööckler in Peace" für die Organisation "Flamme des Friedens" über ein klassisches Konzert für "Glööckler of Oz" bis zu "Glööckler at Tea Time".

Galerie: Der 66. Wiener Opernball in Zahlen

Bildergalerie: Der 66. Wiener Opernball in Zahlen (Foto: (APA/HERBERT NEUBAUER)) Bild 1/10 Galerie ansehen

Gestern luden auch Sänger Heino (85) und Comedian Oliver Pocher (45) ins Wiener Hotel Le Meridien. Hier sei laut Manager Helmut Werner (39) eine "einmalige Aktion" geplant gewesen. Platz nehmen die beiden Deutschen heute beim Opernball in der Loge des Landsmanns und Unternehmers Markus Deussl. Im Vorfeld war es zu einem medialen Schlagabtausch gekommen, wer von den Erwähnten am wichtigsten sei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Elvis Presley

Richard Lugner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.