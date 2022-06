Seit seiner Geburt am 21. Juni 1982 in London Paddington steht Prinz William in der Öffentlichkeit. Dennoch ist über den dreifachen Vater nur wenig Privates bekannt. Was sicher ist: Der künftige König von England ist ein Familienmensch. Er gilt als bodenständig, pflichtbewusst und verlässlich. Daneben gibt es aber auch ein paar überraschende Fakten über den Enkel von Queen Elizabeth.