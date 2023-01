Richard Lugner präsentiert heute seinen Opernballgast

Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause wird Richard Lugner (90) heute, Donnerstag, in der Lugner City seinen Gast für den Wiener Opernball am 16. Februar bekannt geben. Wie immer herrschte im Vorfeld strikte Geheimhaltung. Der Baumeister ließ aber durchblicken, dass es sich wohl um einen weiblichen Star aus Hollywood handelt. Lugner bringt seit 1992 regelmäßig Stargäste in die Oper. Die größten Coups des Baumeisters waren bisher Pamela Anderson (2003), Paris Hilton (2007) und Kim Kardashian (2014). Sein letzter Gast vor der Corona-Pandemie war Ornella Muti.

