Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verrieten Geschlecht ihres Babys

Die Enthüllung wurde mit einem ordentlichen Spannungsbogen garniert. Zunächst kündigte die schwangere Laura Maria in einem Video an, dass sie für Vater Pietro "eine Kleinigkeit" vorbereitet habe. Sie selbst wisse das Geschlecht des Kindes schon - der werdende Papa noch nicht. Und auch die Follower wolle man nicht mehr "auf die Folter spannen".

Am Mittwochabend war es dann so weit: Das Paar stellte ein Video online, auf dem man es vor einem Fernseher sitzen sah. Dort zu sehen: die legendäre Szene aus dem Disney-Klassiker "Der König der Löwen", in der Affe Rafiki den Tieren der Savanne feierlich den kleinen Löwen Simba präsentiert. Dann flogen die Worte ins Bild: "It's a... Boy!" (Deutsch: "Es ist ein Bub!").

"Das nächste wird ein Mädchen"

Das Paar hat zusammen bereits Sohn Leano. Im Jänner hatte es dann verraten, dass weiterer Nachwuchs unterwegs sei. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels hatte Pietro Lombardi 2015 zudem Sohn Alessio bekommen. Den abermals männlichen Nachkommen kommentierte der Sänger auf Instagram mit Humor: Seine nun drei Burschen werde er für immer lieben - "aber ich gebe nicht auf", schrieb er. "Das nächste wird ein Mädchen."

Lombardi wurde 2011 als Gewinner der achten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt. Erfolg hatte er seitdem unter anderem mit Hits wie "Call My Name", "Senorita" und "Phänomenal".

