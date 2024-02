Objekte aus "The Crown" werden versteigert

Claire Foy als junge Queen Elizabeth bei der Krönungsszene in Staffel 1.

Ein bisschen Lust auf royalen Flair? Sechs Staffeln lang erzählte "The Crown" vom Leben der britischen Königsfamilie. Das Londoner Auktionshaus Bonhamsnun versteigert nun am Mittwoch (7. Februar) Requisiten wie Möbelstücke, Kostüme und Bühnenbilder aus der Erfolgsserie - von einer nachgebildeten Kutsche der Queen über die Kopie eines Kleids von Lady Di bis zum nachgezimmerten Eingang von Downing Street 10.

Schauspielerin Olivia Colman zum Beispiel stieg in einer Szene als Königin Elizabeth II. in eine goldfarbene Kutsche, die jetzt versteigert werden soll. Die Nachbildung der "Gold State Coach" sei eine der schwierigsten und teuersten Requisiten der Serie gewesen, schreibt das Auktionshaus. Ausgestattet mit rotem Samt und detailreich verziert, soll die Kutsche zwischen 30.000 und 50.000 Pfund (rund 35.000 bis 59.000 Euro) einbringen.

Eine Nachbildung der "Gold State Coach" soll zwischen 30.000 und 50.000 Pfund einbringen (umgerechnet 34.000 bis 57.000 Euro). Bild: Bonhams

Wer sich für die Kutsche interessiert, sollte ausreichend Platz haben. Ähnlich schwierig dürfte es bei einer anderen Losnummer werden - dem nachgebauten Eingang zum britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street. "Würde es jemanden überraschen, wenn Boris Johnson den Zuschlag erhalten würde, um ihn sich für Partys in seinem Anwesen in Oxfordshire zu sichern?", fragte die Zeitung "Guardian". Das Boulevardblatt "Daily Mail" berichtete von einem angeblichen Angebot des früheren Premierministers.

Bonhams liegt in einer der teuersten Einkaufsstraßen Londons und stellte die Objekte vor der Auktion aus. Dazu gehört ein nachgeschneidertes, schwarzes Kleid. Prinzessin Diana hatte das Original einst bei einem Auftritt nach ihrer Trennung von Prinz Charles - dem heutigen König - getragen, als dessen Untreue öffentlich wurde. Bekannt wurde das Kleid als "Revenge Dress", übersetzt etwa "Rache-Kleid".

Versteigert wird auch ein schwarzes Kleid, das vom sogenannten "Revenge Dress" ("Rache-Kleid") inspiriert ist. Prinzessin Diana hatte das Kleid einst bei einem Auftritt nach ihrer Trennung vom damaligen Prinzen Charles getragen, als dessen Untreue öffentlich wurde. Bild: Bonhams

Auch ein Ring, der dem Verlobungsring von Diana nachempfunden ist, wird versteigert, ebenso wie ein Badeanzug mit Leopardenmuster und ein grauer "Harvard"-Pullover. Mit dem Erlös aus der Auktion soll ein Stipendienprogramm für Filmschaffende unterstützt werden.

Die Serie "The Crown" erzählte mit insgesamt 60 Folgen von der Regierungszeit von Königin Elizabeth II. Immer wieder löste die Produktion Diskussionen zur Frage aus, wie realitätsgetreu eine historische Serie sein muss und sein kann. Die letzten Episoden erschienen im Dezember beim Streamingdienst Netflix.

Schauspielerin Claire Foy spielte in den ersten Folgen die junge Königin Elizabeth II. Ihr Kostüm aus der Krönungsszene soll etwa 20.000 bis 30.000 Pfund einbringen, das entspricht umgerechnet etwa 22.800 bis 34.300 Euro. Bild: Bonhams

Die Auktion zeigt, wie detailliert das Szenenbild und die Kostüme gestaltet waren. Bei der Versteigerung, zu der es neben der Auktion in London auch eine Onlineveranstaltung gibt, sollen insgesamt rund 450 Objekte unter den Hammer kommen.

Darunter sind aufwendige Roben aus der Krönungsszene, hölzerne Möbel, ein alter Jaguar, eigens angefertigte Gemälde, Poloschläger, eine Taschenuhr und jede Menge gerahmte Fotos der fiktiven Königsfamilie. Oder auch zwei kleine Corgis - die innig geliebten Hunde der 2022 verstorbenen Queen - aus Porzellan. Die jedenfalls bräuchten immerhin weniger Platz als eine Goldkutsche.

