Lego für Erwachsene: Blumen schenken wie die Stars

Der US-amerikanische Rapper A$AP Rocky machte es vor und schenkte seiner Rihanna vergangenen Valentinstag Blumen – aber keine klassischen (echten) Rosen, sondern ein Bouquet aus Klemmbausteinen. Die trendige Alternative stieß laut Instagram-Posting der Sängerin jedenfalls auf Begeisterung, und auch in den heimischen Wohnungen sind die Plastikblumen zum Zusammenbauen immer öfter zu finden.

Für Biogärtner Karl Ploberger lässt sich der Trend nicht ganz nachvollziehen: "Ich tu mir schon bei Stroh- oder Seidenblumen schwer, bei denen man erst auf den zweiten Blick erkennt, dass sie nicht echt sind. Die Sträuße aus Legosteinen sind für mich nicht so überzeugend. Mir persönlich als echtem Naturmenschen sind die lebenden Pflanzen lieber."

Selbst ein fehlender grüner Daumen spricht laut dem Experten nicht für die Plastikalternative: "Eine Amarylliszwiebel bringt wirklich jeder zum Blühen. Und wer sich durch die Bauanleitung so lange mit künstlichen Blumen beschäftigt, kann sich auch über die Pflege einer richtigen Pflanze informieren." Einen Vorteil sieht Ploberger aber doch: "Die Lego-Blumen kann ich überall in der Wohnung hinstellen – auch in dunkle Ecken, in denen echte Pflanzen nicht überleben würden."

Als Gag oder Geschenkalternative für spielfreudige Erwachsene sind sie dennoch geeignet. Mittlerweile gibt es nicht nur den klassischen Blumenstrauß mit Rosen, Gänseblümchen und Astern, sondern auch Topfpflanzen und Trockenblumengestecke. Billig sind sie allerdings nicht: Knapp 60 Euro kostet der Blumenstrauß mit 756 Teilen. Kurios: Einige altbekannte Lego-Elemente werden wiederverwertet. So sind violette Schwerter die Staubblätter der Paradiesvogelblumen und rosa Frösche die Blüten des Bonsaibaums.

Weitere Hersteller

Nicht nur der dänische Markenriese Lego hat die floralen Bausets im Sortiment. Seit das Patent für die Klemmbausteine im Jahr 2010 abgelaufen ist, dürfen auch andere Anbieter kompatible Steine herstellen. Sie produzieren seither fleißig Gebäude, Fahrzeuge – und eben auch Blumen zum Selberbauen.

