Keine Lust auf Interview: Hugh Grant lieferte peinlichsten Oscar-Moment

Welche Laus ist Hugh Grant da wohl über die Leber gelaufen? Der britische Schauspieler fiel bei der Verleihung der 95. Oscars Sonntagabend in L.A. vor allem durch seine schlechte Laune auf. Im TV-Interview mit Model Ashley Graham antwortete der 62-Jährige widerwillig und wortkarg und erntete auf Twitter einen gewaltigen Shitstorm.

Vor der Preisverleihung hatte Graham den Schauspieler auf dem Red Carpet zum Live-Interview gebeten. Doch schon die ersten Fragen der Moderatorin, worauf er sich am meisten freue oder wem er speziell die Daumen drücke, ließ Grant so gut wie unbeantwortet. Auch was er an diesem Abend trage, beantwortete er nur schnippisch mit: "Meinen Anzug."

Danach wollte Graham mit dem Briten über seinen Gastauftritt im oscarnominierten Netflix-Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery“ sprechen. Doch dieser verzog das Gesicht und antwortete offensichtlich widerwillig: "Nun, ich habe kaum mitgespielt, ich war etwa drei Sekunden lang dabei.“ Ob er Spaß beim Drehen gehabt hätte, fragte die Moderatorin. "Beinahe", sagte Hugh Grant.

Twitter-Gemeinde schimpft über Grant

Das Video des Interviews verbreitete sich in der Oscar-Nacht rasant auf Twitter. Viele Nutzende kritisierten Grants Verhalten. "Und der Oscar für den Typen, der wirklich nicht dort sein will, geht an Hugh Grant", schrieb ein User. "Komplett unseriös" und "Was für ein Dummkopf", lauten weitere Kommentare.

Andere Twitter-User wiederum feierten den Null-Bock-Auftritt des Schauspielers. "Hugh Grant hat nichts falsch gemacht, stellt ihm bessere Fragen", schrieb ein Zuschauer.

