Geld, Glamour und viel Gaudi: So lebt es sich in Kitzbühel

Mit Freude: Arnie und seine Freundin sind Stammgäste in Kitz.

Snowciety": Die Weltcuprennen an diesem Wochenende sind nicht nur ein sportlicher, sondern auch gesellschaftlicher Höhepunkt, den sich Reiche und Schöne aus aller Welt nicht entgehen lassen. Alljährlich gibt es neben den Bewerben auch ein dichtes Rahmenprogramm – und legendäre Partys. Dazu zählt etwa das traditionelle „Weißwurstzuzeln“ heute Abend beim Stanglwirt, bei dem Arnold Schwarzenegger (76) Stammgast ist. Hoch ist die Promidichte auch beim Schnitzelessen in Rosi’s Sonnbergstuben (Eintritt ab 399 Euro) und der Kitz Race Party im VIP-Zelt am Samstag.

A la carte: Kitzbühel hat die höchste Dichte an Haubenlokalen, 19 sind es in der Region insgesamt. Aber auch die Skihütten sind legendär und servieren Schmankerl wie Pasta mit Hummer (34 Euro) oder Filet vom Freiland-Angusrind um 36 Euro. Ein Seiterl Bier kostet schon einmal 4,60 Euro und mehr.

Mit Stil: Auch am Berg wird vielerorts mit Stoffservietten diniert Bild: Sonnbühel

Luxus auf der Straße: Die mehr als 700 Jahre alte Stadt hat auch abseits der Streif einiges zu bieten – vor allem für gut betuchtes Publikum. In den malerischen Gassen haben Designer ihre Geschäfte, die Liste reicht von Dior bis Louis Vuitton. Und sogar ein Casino gibt es in der 8312-Einwohner-Gemeinde.

Teures Pflaster: Kitzbühel hält seit Jahren den Rekord bei den Grundstückspreisen. Aktuell beträgt dieser 12.935 Euro pro Quadratmeter und liegt damit auf dem Niveau von 2021. Die Immobilienpreise für Häuser steigen hingegen ungebremst und stehen bei 18.132 Euro pro Quadratmeter.

Mit (viel) Geld kann man in der Innenstadt wunderbar einkaufen. Bild: (Kitzbühel Tourismus)

Filmreif: Ian Fleming verbrachte "prägende Jahre" in Kitz und entdeckte hier die Leidenschaft fürs Bergsteigen und Skifahren. Diese Erfahrungen übertrug er auf seinen Romanhelden James Bond.

