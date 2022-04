Frisch verheiratet: Beckham-Sohn zeigt Foto seiner "wunderschönen Braut"

Es war eine der glamourösesten Promi-Hochzeiten des Jahres: Der britische Fotograf und Koch Brooklyn Beckham (23) und die US-Schauspielerin Nicola Peltz (27) haben in Florida geheiratet. Beckham ist der Sohn des ehemaligen britischen Fußballstars David Beckham und der Modedesignerin Victoria Beckham, Peltz wurde vor allem mit dem Science-Fiction-Film "Transformers: Ära des Untergangs" bekannt.

Das Paar gab sich am Samstagabend das Ja-Wort in einer Strandvilla der Familie Peltz in Palm Beach. Auf Instagram posteten beide in der Nacht auf Montag ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie sich an den Händen halten. Beckham trägt darauf einen schwarzen Frack, Peltz ein weißes Kleid mit langem Schleier. Das Bild betitelten beide mit derselben Zeile: "Mr. & Mrs. Peltz Beckham". Am Ende der Zeile posteten sie ein Herz-Emoji.

Auf den Instagram-Kanälen der beiden waren weitere Fotos zu sehen. Eines zeigt den Vater und die Brüder des Bräutigams, ein weiteres das lange Hochzeitskleid der Braut. "Meine wunderschöne Braut", schrieb Beckham zu dem Foto.

Peltz' Vater ist der amerikanische Investor Nelson Peltz, dessen Vermögen das US-Magazin "Forbes" auf 1,6 Milliarden Dollar (1,47 Milliarden Euro) schätzt. Beckham und Peltz hatten sich im Juni 2020 nach sieben Monaten Beziehung verlobt.

Nach Angaben der "New York Post" ist das Anwesen, auf dem nun die Hochzeit stattfand, mehr als 4.000 Quadratmeter groß und 123 Millionen Dollar (113 Millionen Euro) wert. Zu den Gästen gehörten unter anderem Tennisstar Serena Williams, die Schauspielerin Eva Longoria und der Promi-Koch Gordon Ramsay.

