Flugzeug für erkrankten norwegischen König in Malaysia eingetroffen

Aufnahmen zeigten am Freitag, wie eine Maschine der skandinavischen Airline SAS am malaysischen Flughafen Langkawi landete. Nach Angaben norwegischer Medien wurde das Flugzeug in das südostasiatische Land geschickt, um den Monarchen zurück in seine Heimat zu bringen. Offiziell bestätigt wurde dies bisher nicht.

Ins Spital gebracht

Der König war während einer Urlaubsreise in Malaysia an einer Infektion erkrankt und dort in dieser Woche ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben seines Sohnes Haakon (50) und des norwegischen Königshauses befindet er sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Der Osloer Hof hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass der älteste Monarch Europas weiterhin im Krankenhaus behandelt werde, das Ziel aber sei, dass er in einigen Tagen per Flugzeug nach Norwegen zurückkehren könne.

