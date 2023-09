Die alte Garde ist wieder da: Topmodels der 90er sind zurück auf dem Laufsteg

Tüll und Spitze, Korsagen, BHs und Strapse – und viel nackte Haut: Das ist die neue Mode von Dolce & Gabbana. Was von dem italienischen Designerduo anlässlich der Mailänder Fashion Week für die Saison Frühjahr/Sommer 2024 propagiert wird, dürfte Aufsehen auf der Straße erregen. Doch gleich Entwarnung: Die Laufstegmode ist nicht das, was später in den Geschäften hängen wird, und neu ist das alles für Dolce & Gabbana nicht. Seit einigen Saisonen gehört Lingerie zum Markenkern des Labels. Unterwäsche zur Oberbekleidung befördert zu haben, ist Teil der Erfolgsgeschichte von Domenico Dolce und Stefano Gabbana.

Mit 53 bestens gebucht

Eine Überraschung hatten die Italiener aber dennoch parat: Als letztes Model schritt Naomi Campbell über den Laufsteg – mit immerhin 53. Die Britin gehörte mit Kolleginnen wie Cindy Crawford (57) oder Linda Evangelista (58) in den 1990ern zur ersten Garte der Topmodels – und die Berühmtheit hat in den vergangenen Jahrzehnten nicht nachgelassen. Auch Donatella Versace ließ mit Claudia Schiffer (53) eines der legendären Supermodels von damals in Mailand laufen. Das deutsche Model präsentierte ein grün-silbernes Schachbrettkleid.

Sport und ausreichend Schlaf

Abgerundet wurde der Look mit einem dezenten Make-up und spitzen Absätzen in Silbermetallic. Aufgeregt sei Schiffer vor ihrem Auftritt nicht gewesen, wie sie im Interview mit der Vogue erklärt und dabei auch ihr Fitnessgeheimnis verriet: "Viel Sport und ausreichend Schlaf." Versace präsentierte die neueste Damenkollektion zusammen mit der für Herren. Die Männer tragen im Frühjahr/Sommer 2024 demnach übrigens Seidenshorts und Anzüge in Pastellfarben.

Ganz in Gold

Ralph Lauren hatte bei der Fashion Week in New York Supermodel Christy Turlington gebucht, die 54-Jährige trug ein Traumkleid ganz aus Gold und begeisterte das Publikum mit ihrem Auftritt.

Hart und zart – zwischen diesen beiden Polen bewegte sich die neue Kollektion von Prada. Miuccia Prada und Raf Simons, die kreative Doppelspitze des Mailänder Trendlabels, zeigten erst elegante Organzakleider, dann wechselten sie zu schwarzem Leder mit silbernen Nieten.

Tod’s wiederum blieb seinem klassischen Stil treu. Zu sehen waren etwa Faltenröcke und – richtiggehend praktisch – breite Gürtel mit Taschen und sogar Haken für die Handschuhe.

Leben der Supermodels

Sie waren die Topmodels der 90er-Jahre. Jeder kannte sie, Millionen Frauen wollten sein wie sie. Jetzt enthüllt eine vierteilige Dokumentation auf Apple TV+ neue Details über das Leben von Linda Evangelista (58), Naomi Campbell (53), Cindy Crawford (57) und Christy Turlington (54).

In „The Super Models“ sprechen sie offen über die damalige Zeit – auch über ihre Erfahrungen und die Schattenseiten der Modebranche.

