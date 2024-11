Das ist der neue "Sexiest Man Alive"

Seit 1985 wählt das Promi-Magazin "People" den "Sexiest Man alive" – damals durfte sich Schauspieler Mel Gibson über den Titel freuen. Heuer geht er an John Krasinski, den Star aus der Erfolgsserie "The Office". Er ist der Ehemann von Emily Blunt (41, "Der Teufel trägt Prada").

Krasinski feierte seinen Durchbruch mit der Hit-Sitcom "The Office". Seinen bis dato größten Kinoerfolg feierte er mit dem 2018er-Horrorstreifen "A Quiet Place", in dem er nicht nur die Hauptrolle spielte, sondern auch Regie führte. In beiden Filmen ist auch Emily Blunt zu sehen, mit der er seit 2010 verheiratet ist. Das Paar hat zwei Töchter im Alter von zehn und sieben Jahren.

Als "Sexiest Man Alive" folgt Krasinski "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey (58), der im Vorjahr die Ehre hatte. Bisher wurden nur drei Hollywoodstars mehrfach ausgezeichnet. Brad Pitt (60), George Clooney (63) und Johnny Depp (61) gewannen den Titel jeweils zweimal.

Autorin Valerie Hader Valerie Hader

