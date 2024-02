Ein Glas Sekt um 21 Euro: So teuer ist der Opernball

Der Wiener Opernball, der am 8. Februar stattfindet, steht für Opulenz, Exklusivität und hohe Preise – nicht nur bei den Eintrittskarten ab 385 Euro und Logen ab 14.000 Euro. Ein Blick auf die aktuellen Speise- und Getränkekarten zeigt: Die Preise sind gestiegen, Besucher müssen tiefer in die Tasche greifen als noch im Vorjahr, in dem unter anderem auch der Solidaritätsaufschlag von zehn Prozent kräftige Preissteigerungen nach sich zog.

Ein kleines Bier kostet demnach 14,50 Euro. Im Vorjahr zahlte man dafür noch 13,50 Euro. Ein Achterl Wein gibt es ab 16 Euro, das Glaserl Sekt kostet 21 Euro (2023: 19 Euro). Das Glas Champagner gibt’s ab 39 Euro.

Wer beim Wasser bleiben will, muss für die 0,33-Liter-Flasche Mineral mindestens 9,90 Euro zahlen, Cola gibt’s ab 12,50 Euro. Die berühmten Opernball-Würstel – auch als Sacherwürstel bekannt – kosten 16 Euro, die Gulaschsuppe ebenfalls 16 Euro.

Priscilla landet heute in Wien

Trotz der hohen Preise ist der Ball seit Monaten ausgebucht, die prominenten Gäste sind bereits im Anflug. Priscilla Presley, Stargast von Baumeister Richard Lugner, wird heute in Wien landen. Über die etwaigen Pläne von Presley wusste Lugner weiterhin nur, dass sie das Mozarthaus besuchen will. "Sonst ist mir nichts bekannt", sagte der Baumeister. Dafür steht inzwischen fest, welche Kleidung die Ex-Frau von Elvis Presley am Opernball tragen wird: ein goldenes Kleid von Nina Ricci und Schuhe von Balenciaga. Der deutsche Unternehmer Markus Deussl, in dessen Loge wohl die meiste Prominenz zu finden sein wird, kommt ebenfalls schon heute nach Wien und empfängt hier Sänger Heino und Entertainer Oliver Pocher.

