Charles und Kate im "Krankenstand": Wer übernimmt bei den Royals?

König Charles III. erholt sich derzeit nach seiner Prostata-OP zu Hause – und wird erst im März wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) fällt nach einem größeren operativen Eingriff im Bauchraum sogar monatelang aus. Auch ihr Mann, Thronfolger Prinz William (41), tritt kürzer, um sich zwischenzeitlich um die drei Kinder und um seine Frau zu kümmern, die am vergangenen Montag aus dem Spital entlassen wurde und daheim noch viel Erholung braucht.

Königin Camilla bei einem Empfang im Windsor Castle am Dienstag Bild: APA/AFP/POOL/KIRSTY WIGGLESWORTH

König Charles soll – solange er im "Krankenstand" ist – ranghohe Familienmitglieder als seine Vertreter bestimmt haben. Termine übernehmen könnten etwa Charles’ Frau Königin Camilla (76), sein Bruder Prinz Edward (59) und seine Schwester Prinzessin Anne (73). Auch Charles’ zweiter Bruder Prinz Andrew (63) und sein zweiter Sohn Prinz Harry (39) stehen grundsätzlich auf der Liste, übernehmen aber keine öffentlichen Aufgaben – sie sind keine "Working Royals" mehr.

Prinz Edward übernimmt viele Termine in Großbritannien. Bild: APA/AFP/POOL/PETER NICHOLLS

Harry hatte sich mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) vom Königshaus losgesagt und das Land verlassen; Andrew musste sich wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein zurückziehen. Man geht davon aus, dass notfalls Edward und Anne übernehmen würden, vor allem, wenn William bei seiner Frau sei.

Auch Edwards Ehefrau Sophie ist im Einsatz. Bild: APA/AFP/POOL/JANE BARLOW

Wer ist der fleißigste Royal?

Während in der Vergangenheit oftmals Prinzessin Anne als die am härtesten arbeitende Royal bezeichnet wurde, steht sie laut "Mirror" nicht an der Spitze.

Der Titel des fleißigsten Royals des vergangenen Jahrzehnts geht an den König selbst. Das sei den Daten zu entnehmen, die der königliche Beobachter Tim O’Donovan für die "Times" zusammengestellt hat. Demnach habe König Charles in den vergangenen zehn Jahren 4854 offizielle Verpflichtungen wahrgenommen, die meisten davon in seiner Zeit als Prinz von Wales. Knapp dahinter liegt seine jüngere Schwester Prinzessin Anne mit 4693 Terminen, gefolgt von Prinz Edward, 59, mit 3155 Besuchen. Trotz ihres angeschlagenen Gesundheitszustands habe die im September 2022 verstorbene Queen Elizabeth in den vergangenen zehn Jahren beeindruckende 2721 Einsätze im Namen der Krone gehabt und war damit die Viertfleißigste.

Prinzessin Anne war Mitte Jänner drei Tage lang auf Staatsbesuch in Sri Lanka. Bild: APA/AFP/ISHARA S. KODIKARA

Spekulationen um Kate

Weil der Palast den Grund für die Operation von Prinzessin Kate nicht bekannt gibt, brodelt es in der Gerüchteküche in Großbritannien. Eine Krebserkrankung hat die britische Presse bisher ausgeschlossen. So geistern Diagnosen wie Morbus Crohn, Polypen, eine Dickdarm-Entfernung oder ein Rektumprolaps durch die britische Presse.

Woher die Gerüchte stammen, ist unklar. Auch über Gallensteine, eine Blinddarm-Entfernung und eine Entfernung der Gebärmutter wurde zuletzt spekuliert.

Wieder andere vermuten eine Schwangerschaft und das damit verbundene Zunähen des Muttermundes, um eine Fehlgeburt zu verhindern. Immerhin soll Kate immer wieder erwähnt haben, sich ein viertes Kind zu wünschen.

