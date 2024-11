Chanel: Eliane Heilbronn im Alter von 99 Jahren gestorben

Die Trauerfeier finde im Familienkreis statt, teilte Chanel am Montag in Paris mit. Heilbronns Söhne Alain und Gérard Wertheimer führen Chanel, Heilbronn war Zeit ihres Lebens eine wichtige Beraterin in dem Unternehmen.

Die geborene Eliane Fisher hatte 1947 Jacques Wertheimer geheiratet, den einzigen Sohn des Chanel-Miteigentümers Pierre Wertheimer. 1952 ließ sich das Paar scheiden, Eliane heiratete später erneut und nahm den Nachnamen ihres zweiten Ehemanns an.

Vertrag mit Lagerfeld aufgesetzt

Die auf Urheberrecht spezialisierte Juristin Heilbronn führte eine eigene Kanzlei, die Chanel weltweit in Rechtsfragen beriet. Sie war es auch, die den Vertrag mit Modezar Karl Lagerfeld aufsetzte, als dieser 1982 Kreativdirektor bei Chanel wurde.

Nach Lagerfelds Tod im Jahr 2019 übernahm Virginie Viard die künstlerische Leitung des Modehauses. Viard verließ das Unternehmen im Juni. Ihre Nachfolge ist bis heute offen.

