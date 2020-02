Basketball-Superstar LeBron James hat ein Kinderbuch geschrieben

Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers veröffentlicht im Sommer ein Kinderbuch. "Ich kann es kaum erwarten, dass jeder es liest, teilt, sich gestärkt fühlt und nach Größe strebt, so wie meine Kids aus Akron", schrieb der 35-Jährige am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter.

Das Buch "I Promise", das am 11. August bei HarperCollins erscheint, soll Reime des Sportlers enthalten und Kinder und Familien dazu inspirieren, ihr Bestes zu geben, wie es in einer Mitteilung des US-Verlags heißt. Die Stiftung des Basketballers betreibt seit 2018 eine Schule in Akron/Ohio, die ebenfalls "I Promise" heißt und Kindern aus benachteiligten Familien helfen soll.

James wurde ebenso wie NBA-Superstar Stephen Curry (31/Golden State Warriors) in Akron geboren.