Amira Pocher packt über Trennung aus: "Inoffiziell schon länger getrennt"

Bereit für eine neue Liebe? Amira Pocher hat die "Außenwahrnehmung" unterschätzt. Sie sei "bereit für eine neue Liebe", hatte die 31-Jährige in der letzten Folge ihres neuen Podcasts "Liebes Leben" (exklusiv bei Podimo) verraten. Mit der Reaktion, die darauf folgte, hat sie nicht gerechnet. Dass sie sich "so schnell" nach der Trennung von Ehemann Oliver Pocher wieder verlieben möchte, irritierte viele Menschen. Unter anderem auch ihren Ex, der auf das Liebesgeständnis ziemlich sauer reagierte.

Sie habe bei ihrer Äußerung nicht bedacht, dass die Öffentlichkeit erst seit August wisse, dass sie und Oliver Pocher getrennt seien. "Inoffiziell sind wir schon länger getrennt", so die Podcasterin. "Gefühlt bin ich schon ein Jahr getrennt."

Es hat gedauert, bis Amira ihre Beziehung "wirklich aufgegeben" hat. Dabei war bereits die Zeit vor der Trennung nicht leicht, denn so ein Liebes-Aus kommt ja nicht von heute auf morgen, erklärt Amira. "Dann gibt es ja noch eine Entkoppelungsphase, die dauert ja auch. Dieser Prozess, bis du dann wirklich aufgibst. Das machst du ja, weil die Hoffnung stirbt. Und, wenn die Hoffnung stirbt, stirbt auch irgendwann die Liebe."

Es sollen aber die letzten Worte über ihre gescheiterte Beziehung sein. Diese soll in ihrem Podcast nicht mehr zum Thema werden, wie die zweifache Mutter betont: "Das werde ich aber weiterhin nicht machen. Das war das erste und letzte Mal." Das sei einfach nicht ihre Art, mit solchen Dingen umzugehen. "Einen Bruchteil habe ich jetzt erzählt und das sollte jetzt auch reichen."

