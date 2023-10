VW krempelt den California um: Mehr Komfort

Auf der Caravan in Wels feierte dieser Tage eine seriennahe Studie ihre Österreich-Premiere: der California. Der VW-Bus, der in Hannover umgebaut wird, wuchs gegenüber dem Vorgänger in der Länge und Breite, wodurch sich noch mehr Wohnraum, mehr Komfort, aber auch noch mehr Sicherheit und Flexibilität ergeben, sagen die Wolfsburger. Das Fahrzeug mit zwei Schiebetüren zeigt ein neues Drei-Raum-Konzept mit einer Küche, die auch von außen nutzbar ist. Damit ist die Studie deutlich flexibler im Alltag, das Wohngefühl ist, auch durch das sehr variablere Innenraumkonzept, geräumiger.

Technisch basiert der California auf dem MQB (Modularer Querbaukasten). Als Antrieb kündigen die Niedersachsen einen eHybrid an, der den Fahrkomfort verbessern – sprich ruhiger machen – soll. Über die Smartphone-App "Cali on Tour" können diverse Camper-Funktionen gesteuert werden. Aufgewertet wurde die seriennahe Studie auch mit allerlei neuen Assistenzsystemen.

