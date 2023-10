Vollelektrischer Luxus auf vier Rädern im DS3

Charakteristisch für die Modelle der Franzosen ist einerseits ein elektrifizierter Antrieb. So werden ab 2024 nur noch vollelektrische Modelle auf den Markt gebracht. Andererseits stehen DS-Fahrzeuge für Raffinesse und Individualität – was sich vor allem in den Fahrzeug-Innenräumen zeigt.

Beim limitierten, vollelektrischen Sondermodell DS3 "Esprit du Voyage" (ab 45.830 Euro) sind die Sitzbezüge (Nappaleder-Stoff-Kombination) und die Verkleidungen in der Farbe Stein-Grau gehalten. Dazu gibt’s Bezüge in Leder-Optik mit Diamant-Steppung auf Armaturentafel und Türinnenseiten. Und auf der Mittelkonsole findet sich eine Prägung im DS-typischen Hufnagelmuster, das von der Guillochierung der Pariser Uhrmacher übernommen wurde.

Akku mit 54 kWh Kapazität

Kühlergrill und andere Karosserieteile sind glänzend schwarz lackiert und mit Chrom verziert. Den Antrieb übernimmt das von Stellantis bekannte Paket – also ein E-Motor mit 115 kW (156 PS), einem Akku mit einer Kapazität von 54 Kilowattstunden (kWh) und einer Reichweite von 404 Kilometern (WLTP-Norm).

Raffiniert gestalteter Innenraum Bild: DS Automobiles

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.