Porsche hat das Einstiegsmodell Macan unter Strom gesetzt

Der Porsche Macan wurde im Jahr 2014 erstmals vorgestellt, als kleiner Bruder des mächtigen Cayenne. Seitdem hat sich der kleine Bruder zu einer wichtigen Säule im Modellprogramm der Stuttgarter Premiummarke entwickelt.

Der in Leipzig gebaute Macan wurde bisher mehr als 844.000 Mal ausgeliefert. Dazu kommt, dass das Einstiegsmodell jede Menge Neukunden in die Porsche-Familie gebracht hat: Gut 80 Prozent aller Macan-Käufer sind zum ersten Mal bei der Marke.

Porsche hat an der Aerodynamik des Macan gefeilt, das hilft der Reichweite. Bild: koslowskiphoto

Bis zu 270 kW Ladeleistung

Nun folgt eine komplette Neuaufstellung: Der Macan wird elektrisch, der Fünftürer ist damit nach dem Taycan das zweite vollelektrische Modell der Stuttgarter. Und wie es sich für einen Porsche gehört, fährt der Macan nicht nur schnell, er lädt auch blitzschnell.

Konkret wird es das Fahrzeug als Porsche Macan 4 (ab 86.761 Euro) und Porsche Macan Turbo (ab 117.495 Euro) geben – Allradantrieb haben beide Versionen. Im Macan 4 kommen die beiden E-Motoren auf eine Leistung von 300 kW/408 PS. Bei der Turbo-Variante sind es gar deren 470 kW/639 PS. Dank des Akkupakets mit einer nutzbaren Kapazität von 95 Kilowattstunden (kWh) lassen sich mit einer Ladung bis zu 613 (Macan 4) bzw. 591 Kilometer abspulen.

Im sportlich gestalteten Macan-Cockpit werden edle Materialien verbaut. Bild: Porsche

Und geladen wird an der Schnellladesäule (DC) dank 800-Volt-Technik mit maximal 270 Kilowatt (kW). Laut Hersteller kann der Akku im Idealfall in nur 21 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden. An der Wallbox (AC) lädt der Macan mit 11 kW.

Beim Design fällt auf, dass sich die Front am elektrischen Taycan orientiert und das Fahrzeug zu einem SUV-Coupé mutiert ist. Um die Aerodynamik bestmöglich zu verbessern, verfügt der Macan über einen aktiven Heckspoiler, aktive Kühlklappen an den vorderen Lufteinlässen und flexible Abdeckungen am vollflächig verschlossenen Unterboden. Ergebnis ist ein sehr guter cW-Wert von 0,25. Das tut dem Verbrauch und damit der Reichweite gut.

Hinterachslenkung optional

Trotz der coupéhaften Silhouette ist das Platzangebot üppig, der Stromstoß ermöglicht mehr Laderaumvolumen. Hinter der Rücksitzbank stehen 540 Liter zum Befüllen bereit – der "Frunk" unter der Fronthaube schluckt noch einmal 86 Liter Ladegut. Wird die Rücksitzlehne umgeklappt, erhöht sich das Kofferraumvolumen auf 1348 Liter. Und reicht selbst das noch nicht, dann kann der Macan bis zu 2000 Kilogramm schwere Anhänger an den Haken nehmen.

Optional steht für den Macan eine Hinterachslenkung bereit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann