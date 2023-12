Peugeot e-308: Dieser Löwe hat das Brüllen verlernt

Die Auswahl an Elektroautos ist in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen. Meist sind die Stromer SUV oder Limousinen, Kombis hingegen sind noch sehr selten. In diese Lücke drängt der Stellantis-Konzern mit Vehemenz. Neben dem Opel Astra Sports Tourer Electric (ab 42.199 Euro) gibt es nun auch den Peugeot e-308 SW.

Der flüsterleise Kombi hat einen Elektromotor mit einer Leistung von 115 kW (156 PS) verbaut. Das maximale Drehmoment beträgt 270 Newtonmeter.

Schnellladen bis 100 kW

Der Energiehunger wird von einem Akkupaket mit einer nutzbaren Kapazität von 51 Kilowattstunden (kWh) gestillt. Damit sind laut WLTP-Norm bis zu 409 Kilometer Reichweite möglich (415 Kilometer sind’s beim fünftürigen Hatchback). Den WLTP-Verbrauch gibt Peugeot beim e-308 SW mit 15,1 bis 15,7 kWh je 100 Kilometer an, beim Hatchback sind’s 14,9 bis 15,6 kWh. Nachgeladen wird an der Schnellladesäule (DC) mit einer Leistung von bis zu 100 Kilowatt. An der Wallbox (AC) ist bei 11 kW Schluss.

Das weiterentwickelte i-Cockpit Bild: Peugeot

Möglich machen die niedrigen Verbrauchswerte bzw. die hohe Reichweite unter anderem eine verbesserte Aerodynamik (vor allem beim Vorderwagen und Unterboden) sowie eine Reduzierung der Reibungsverluste durch spezielle Reifen (18-Zoll-Aluräder mit optimiertem Felgendesign).

Preislich startet der Peugeot e-308 bei 42.750 Euro (Allure) bzw. 45.400 Euro. Der Aufpreis für den deutlich geräumigeren Kombi SW beträgt jeweils 1400 Euro. Noch nicht abgezogen von diesen Preisen sind etwaige Förderungen.

Breite Antriebspalette beim 308

Insgesamt bieten Peugeot 308 und Peugeot 308 SW eine sehr breite Antriebspalette: Neben dem vollelektrischen Antrieb stehen zwei Plug-in-Hybridantriebe bereit – mit einer Systemleistung von 110 kW/150 PS sowie 132 kW/180 PS. Die beiden Teilzeitstromer stehen ab 38.570 Euro bzw. 45.120 Euro in der umfangreichen Preisliste. Der Kombiaufpreis ist wie gehabt 1400 Euro. Die rein elektrische Reichweite liegt bei diesen beiden Modellen bei maximal 60 Kilometern (12,44 kWh Akkukapazität).

Riesige Höhle des Löwen Bild: Peugeot

Beim Peugeot-Händler findet sich darüber hinaus noch eine Variante mit Dreizylinder-Benzinmotor und einer Leistung von 96 kW/130 PS – wahlweise mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder Achtgang-Automatik. Der Diesel, ein Vierzylinder mit ebenfalls 96 kW/130 PS, ist ausschließlich mit Achtgang-Automatik verfügbar.

Und schließlich gibt es noch eine 308er-Version mit Mildhybridantrieb und 100 kW/136 PS.

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann