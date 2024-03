ÖAMTC-Sommerreifentest: Bestes Ergebnis seit mehr als 50 Jahren

Alle Fabrikate wurden hinsichtlich ihrer Fahr- und Sicherheitseigenschaften, der Komfort- und Wirtschaftlichkeitsaspekte sowie unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit geprüft.

"In mehr als 50 Jahren hatten wir noch keinen Test mit so guten Ergebnissen: drei Gut, 12 Befriedigend und ein Genügend. Aber selbst das Modell am Ende der Testtabelle ist je nach Anforderungsprofil durchaus kein schlechter Reifen", zeigt sich ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl erfreut.

Ganzjahresreifen-Test im Juni

Üblicherweise testet der ÖAMTC bei einem Reifentest zwei unterschiedliche Dimensionen – bei diesem Sommerreifentest nur eine (215/55 R17). Hintergrund ist, dass der Club Ende Juni einen Test mit Ganzjahresreifen veröffentlichen wird, ebenfalls in nur einer Dimension (205/55 R16).

