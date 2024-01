Kia EV9: Der Musterschüler beim Familientransport

Er kann den großen Auftritt: Der vollelektrische Kia EV9 ist 5,01 Meter lang, 1,76 Meter hoch und bietet Platz für sechs oder sieben Passagiere sowie jede Menge Gepäck. Beeindruckend ist beim Erstkontakt mit dem wuchtigen Südkoreaner, dass sich die schiere Größe beim Fahren überhaupt nicht bemerkbar macht. Nur beim Rangieren, etwa in einer Parkgarage, wünscht man sich eine Hinterachslenkung, die es nicht gibt.

Sehr konsequent ist jedenfalls die Raumausnutzung, das freut alle Passagiere. Dazu kommt eine enorme Variabilität. So lassen sich beispielsweise die optionalen Einzelsitze in Reihe zwei um 90 und 180 Grad drehen. Das hilft etwa bei der Montage von Kindersitzen oder beim Ein- und Aussteigen von gebrechlichen Personen. Und wenn man die Sitze um 180 Grad dreht, kann man mit den Mitfahrern in Reihe drei super kommunizieren.

Drehbare Einzelsitze in Reihe zwei Bild: Kia

XXL ist auch die Technik: Es gibt eine Version mit Heckantrieb und 150 kW/204 PS Leistung sowie zwei Allradvarianten mit einer Systemleistung von 283 kW/350 PS. Der Akku hat stets eine Kapazität von 99,8 kWh.

Verbrauch von 25,1 KWh

Bei der ersten Ausfahrt mit der Allradvariante bei winterlichen Außentemperaturen mit einem ausgewogenen Mix aus Ortsgebiet, Landstraße und Autobahn (maximal 120 km/h) kamen wir unterm Strich auf einen Verbrauch von 25,1 kWh je 100 Kilometer. Das wären dann hochgerechnet auf den Akkuinhalt nicht ganz 400 Kilometer gewesen.

Cockpit mit XXL-Display Bild: Kia

Geladen werden kann der Akku dank 800-Volt-Technologie sehr schnell, die maximale Ladeleistung am Schnelllader beträgt 210 kW. Übrigens: Der Kia EV9 kann auch Strom abgeben (Vehicle-to-load, V2L) – etwa zum Laden eines E-Bikes. Die Allradversionen ziehen zudem Anhänger mit einem Gewicht von bis zu 2,5 Tonnen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.