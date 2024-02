Cupra Born VZ: Fährt schneller, lädt schneller

Es steht im Spanischen für "Veloz", was so viel wie schnell bedeutet. Demnächst wird die vollelektrische Familie des Cupra Born um eine rassige VZ-Variante erweitert. Und die hat es in sich.

Der neue Cupra Born VZ, der ab Mitte des Jahres zu bestellen sein wird, hat einen leistungsstarken Elektromotor mit 240 kW/326 PS an Bord. Das ist ein Plus von 40 Prozent zum aktuell stärksten Cupra Born e-Boost. Gemeinsam mit dem maximalen Drehmoment von 545 Newtonmetern ist jede Menge Fahrspaß garantiert.

Spezieller Metallic-Lack für den VZ Bild: Cupra

5,7 Sekunden auf 100 km/h

Der Sprint auf 100 km/h ist in nur 5,7 Sekunden erledigt – und der unbändige Vortrieb endet erst bei elektronisch abgeregelten 200 km/h. Verbaut wird ein Sportfahrwerk, die Lenkung wird sportlich abgestimmt und das Bremsgefühl wird direkter sein.

Guter Seitenhalt dank Schalensitzen Bild: cupra

Damit der vollelektrische Cupra Born VZ nicht zu häufig an einer Ladestation stehen muss, wurde mit dem Leistungssprung des E-Motors auch die Kapazität des Akkupakets erhöht – von 77 auf nunmehr 79 Kilowattstunden (kWh). Im Idealfall sollen so bis zu 570 Kilometer Reichweite drinnen sein – laut WLTP-Norm.

Cockpit mit sportlichen Akzenten Bild: Cupra

Schnellladen bis 185 kW

Geladen wird blitzschnell: An der Wallbox (AC) finden 11 Kilowatt (kW) in das Batteriepaket, an der Schnellladesäule (DC) zischt der Strom mit maximal 185 kW hinein. Oder anders formuliert: Eine Schnellladung von zehn auf 80 Prozent Akkustand dauert gut 25 Minuten.

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann

