Ab 2027 produziert BMW in München nur noch E-Autos

Es ist eine Zeitenwende, die sich da in München anbahnt. Und sie steht sinnbildlich für den Wandel hin zur Elektromobilität: Der bayerische Premiumhersteller BMW baut sein Stammwerk in der bayerischen Landeshauptstadt so um, dass dort ab dem Jahr 2027 nur noch Elektroautos von den Bändern laufen. Damit wird nach 75 Jahren die Ära der Automobile mit Verbrennungsmotoren aus München enden. Und es wird der Beginn einer neuen Zeitrechnung sein.

Das traditionsreiche Stammwerk wird damit der erste BMW-Standort im bestehenden Produktionsnetzwerk, in dem ausschließlich Stromer gebaut werden. "Das Werk München ist ein exzellentes Beispiel für unsere Wandlungsfähigkeit", sagte Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic in München bei einem Termin mit internationalen Journalisten. Der Umbau erfolgt übrigens parallel zur aktuellen Produktion von rund 1000 Autos pro Tag.

"Allein im Jahr 2023 sind sechs vollelektrische Modelle angelaufen, gleichzeitig haben wir einen Produktionsrekord erzielt. Somit zeigt unser Produktionsnetzwerk, dass wir liefern und gleichzeitig die Zukunft gestalten", so Nedeljkovic.

Um den nötigen Platz auf der begrenzten Fläche des Werks mitten in München zu schaffen, wurde die traditionsreiche Motorenfertigung nach rund 70 Jahren im Stammwerk an die Standorte Hams Hall in Großbritannien und Steyr in Österreich verlagert (die OÖN haben berichtet).

Die neue "Neue Klasse"

Der Begriff "Neue Klasse" hat für BMW eine besondere Bedeutung. Die Einführung dieser Fahrzeug-Generation war in den 1960er-Jahren ein Meilenstein – und hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Bayern dort stehen, wo sie stehen. Die neue "Neue Klasse" soll abermals ein völlig neues Kapitel aufschlagen.

Die BMW-Vision Neue Klasse ist ein Prototyp einer vollelektrischen, sportlichen Limousine mit deutlich höherer Effizienz (mehr Reichweite, schnelleres Laden, weniger Verbrauch) als aktuelle E-Autos. Das Innenleben wird völlig neu gestaltet – etwa mit einem riesigen Head-up-Display über die gesamte Breite der Frontscheibe.

