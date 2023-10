Jungrind in Tirol aus Jauchegrube gerettet

HIPPACH. Auf einem Bauernhof auf dem Schwendberg in der Tiroler Gemeinde Hippach (Bezirk Schwaz) befreiten Feuerwehrleute am Donnerstag ein Jungrind aus einer Notlage: Das Tier war in eine Jauchegrube gestürzt und steckte fest. Die Einsatzkräfte pumpten die Jauche ab, das Tier kletterte über eine Rampe heraus. Die Grube wurde mit einem Zaun gesichert.

