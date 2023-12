Zwei junge Wiener in Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Außerdem sollen die beiden maskierten Täter die beiden mit dem Umbringen bedroht haben. Die 20 und 24 Jahre alten Männer konnten sich selbst befreien und die Polizei verständigten. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.

Bargeld, Playstation und Handy gestohlen

Der 24-Jährige war in der Wohnung seines 20-jährigen Bekannten am Dienstagnachmittag zu Besuch. Als er gegen 18 Uhr die Wohnung verließ, standen die zwei Maskierten vor der Wohnungstür. Sie sollen in die Wohnung eingedrungen und den 20-Jährigen durch einen Faustschlag ins Gesicht und den 24-Jährigen mit einem Fußtritt zu Boden gebracht haben. Anschließend sollen beiden die Hände mit Gürteln gefesselt worden sein. Das Duo raubte Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich, eine Playstation und das Handy eines der Opfer.

