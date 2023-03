Zölibat abschaffen? Bischofskonferenz zeigt sich zögerlich

Thema sei dabei auch der Zölibat, sagte der vorsitzende Erzbischof Franz Lackner. Eine baldige Entscheidung zur Priester-Ehelosigkeit konnte er aber ebenso wenig in Aussicht stellen wie in der Frage des Frauendiakonats.

Man müsse beim Pflichtzölibat die zugehörigen Fragen wie "was sind die Motive, was geben wir auf, was wird Neues kommen" klären und "einer Entscheidung zuführen, wenn es Zeit ist". Der Papst habe den Zölibat kürzlich als revidierbar bezeichnet, er habe aber auch gesagt, dass er die Entscheidung wahrscheinlich nicht mehr erleben werde. Lackners Fazit: "Es ist niemand radikal dagegen, und es schreit niemand, es muss morgen kommen."

Was Maßnahmen gegen die Klimakrise angeht, fordert die Bischofskonferenz "konsequentes Handeln und mitunter auch unpopuläre Entscheidungen" ein. Außerdem brauche es außerordentliche Anstrengungen, um ein Ansteigen der Armut im Land zu verhindern.

