Wintersportler bei Lawinenabgang in Tirol ums Leben gekommen

Der Verschüttete wurde nach der Bergung reanimiert, verstarb jedoch kurz darauf, hieß es von Polizei und Leitstelle Tirol zur APA. Laut der Online-Ausgabe der "Kronen Zeitung" starb der Wintersportler auf dem Weg ins Spital, dafür gab es aber vorerst keine Bestätigung.

Über die genauen Umstände des Lawinenabgangs sowie die Identität des Opfers war zunächst nichts bekannt. Laut "Krone" soll es sich bei dem Toten um einen jungen Freerider gehandelt haben. Wie die Exekutive weiters mitteilte, wurde ein weiterer Wintersportler verschüttet, er konnte jedoch unverletzt gerettet werden. In Tirol herrschte am Freitag verbreitet Stufe 4, also große Lawinengefahr.

