Vergewaltigung von 13-Jähriger: Verdächtiger schweigt

Der 21-Jährige habe sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert, teilte Behördensprecher Erich Habitzl am Donnerstag auf Anfrage mit. Indes kündigte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, eine Entscheidung über die U-Haft für Freitag an. Festgenommen wurde der 21-jährige rumänische Staatsbürger am Mittwochabend in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) – die OÖN berichteten.

Übergriff gefilmt

An der Aktion waren gegen 18.30 Uhr u.a. auch Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) beteiligt. Ereignet hatte sich der Übergriff auf die Schülerin am Sonntag in der Zeit von 0.30 bis 4.00 Uhr. Ein Video war von einer mittlerweile ausgeforschten weiteren Person angefertigt worden, dieses wurde via Social Media vielfach weiter versendet. Laut Polizei sind hinsichtlich der filmenden Person noch weitere Erhebungen notwendig.

Mit K.o.-Tropfen betäubt?

Vor der Vergewaltigung dürften der 13-Jährigen Substanzen in ihr Getränk gegeben worden sein, im Raum stehen K.o.-Tropfen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Festgehalten wurde von der Landespolizeidirektion Niederösterreich, dass sich das Opfer nach der Konsumation der Flüssigkeit an nichts mehr erinnern konnte.

