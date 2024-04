Vater und Sohn lieferten sich Wettrennen: Beide Pkws beschlagnahmt

An einer Kreuzung brausten die Pkws mit durchdrehenden Reifen davon. (Symbolbild)

Gleich zwei Pkws hat die Bezirkshauptmannschaft Bruck Mürzzuschlag am Samstag in der Steiermark beschlagnahmt: Ein 57-Jähriger und sein 25-jähriger Spross sind nach einem Wettrennen nicht nur ihren Führerschein, sondern auch ihren fahrbaren Untersatz los. Eine Zivilstreife erwischte das Vater-Sohn-Gespann am Samstagabend im Gemeindegebiet von Kapfenberg.

Die beiden Pkws hatten gegen 18:30 Uhr an einer Kreuzung der B116 angehalten, um dann bei Grün mit laut durchdrehenden Reifen davonzubrausen. Die Beamten der Landesverkehrsabteilung nahmen die Verfolgung auf. Das Messgerät zeigte eine Maximalgeschwindigkeit von 118 km/h – im Ortsgebiet. Bei ihrer Befragung zeigten sich die Raser uneinsichtig: Sie hätten lediglich eine "Leistungsüberprüfung nach einer erfolgten Motorreparatur" durchführen wollen.

