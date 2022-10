"Trauernde" stellten nach Bier-Unfall Kerzen auf

"In Gedanken" ist auf einem Schild aus Karton zu lesen, daneben stehen zwei Kreuze, ein umrahmtes Bild, das eine Puntigamer- und eine Gösserflasche zeigt, sowie mehrere Kerzen mit Bieretiketten. An jener Stelle in Wolfsberg hatte sich am Freitagmorgen ein Lkw-Unfall ereignet - die OÖN haben berichtet. Dutzende Bierkisten und ein Meer aus Scherben verteilten sich auf der Fahrbahn – offenbar ein schwerer Verlust für so manchen Bierliebhaber. Am "Unglücksort" brachten sie ihre "Trauer" zum Ausdruck.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ihre Meinung? Stimmen Sie ab: