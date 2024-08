Todesfall in Kärnten: Mädchen (12) brach bei Wanderung zusammen

Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen medizinischen Notfall. Der schockierende Todesfall ereignete sich in der bei Touristen beliebten Schlucht in Mühldorf. Erste Vermutungen deuteten auf einen Hitzschlag hin, doch diese wurden nicht offiziell bestätigt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen und dem Transport des Mädchens per Hubschrauber ins Krankenhaus konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Aus Rücksicht auf die Familie wurden keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben.

Die Barbarossaschlucht, die einen gepflegten Rundwanderweg bietet, zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in Oberkärnten.

