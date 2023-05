Sturm in Niederösterreich beschädigte Häuser

Ob es sich dabei tatsächlich um einen Tornado gehandelt hat, wie es in Medienberichten hieß, ließ sich laut Feuerwehr Ziersdorf auf Anfrage nicht sagen. Das Unwetter beschädigte Dächer an drei Häusern, in einem Fall mussten es die Einsatzkräfte mit einer Plane provisorisch abdichten.

Auch eine Telefonleitung wurde ruiniert und Trümmer mussten von den Bahngleisen entfernt werden, erklärte ein Vertreter der Feuerwehr Ziersdorf. Erst vor wenigen Tagen zog ein Tornado durch den Bezirk Horn und sorgte für erheblichen Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper