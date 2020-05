Studie: Mehr psychische Probleme wegen der Krise

Die Häufigkeit depressiver Symptome hat sich in Österreich laut den Daten einer repräsentativen Umfrage, welche Experten der Donau-Universität Krems analysiert haben, vervielfacht.

Auch Schlafstörungen und Angstsymptome kämen vermehrt vor, teilte die Universität am Dienstag in einer Aussendung mit. Wie die aktuelle Studie zeigt, seien in Österreich depressive Symptome von etwa vier Prozent auf über 20 Prozent angestiegen. Eine ähnlich starke Zunahme zeige sich bei Angstsymptomen, die sich von fünf Prozent auf 19 Prozent erhöhten. Zudem litten aktuell rund 16 Prozent unter einer Schlafstörung, hieß es in der Mitteilung.

"Diese Ergebnisse sind alarmierend", wurde Studienautor Christoph Pieh zitiert: "Besonders belastend ist die aktuelle Situation für Erwachsene unter 35 Jahren, Frauen, Singles und Menschen ohne Arbeit, während Menschen über 65 Jahre deutlich weniger belastet sind."

"Es ist nun wichtig, dass rasch psychische Hilfsangebote gesetzt werden", forderte Studienautor Pieh. "Gerade in Hinblick auf die besonders belasteten Personengruppen bedarf es kurzfristig verfügbarer Maßnahmen, wie Krisenintervention, Kurzzeittherapien oder Psychotherapie per Telefon oder Internet."

Wie sich die Situation entwickelt, sei derzeit nicht abschätzbar. In zwei Monaten erfolge daher eine nochmalige Untersuchung.

