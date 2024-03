Streit um Hundehaare: Freund trat schwangerer Frau in Wien-Ottakring in den Bauch

Laut Polizeisprecherin Julia Schick war der Gewalttat ein Streit um Hundehaare vorausgegangen. Die 22-Jährige, derzeit im sechsten Monat schwanger, wurde mit Hämatomen im Gesicht von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ungeborenes dürfte aber im Wesentlichen wohlauf sein.

Dem Angriff war offenbar ein Streit um Hundehaare vorausgegangen. Die 22-Jährige war mit ihrem Bruder und einem befreundeten Hundebesitzer spazieren. Als sie zur Wohnung ihres Freundes in der Koppstraße kam, regte sich der 26-jährige syrische Staatsbürger über den Kontakt mit dem Hund und dessen Haare auf. Es kam zum Streit, der Mann wurde gewalttätig. Die Frau rettete sich in ein Lokal nebenan, wo ein Angestellter die Sicherheitskräfte verständigte. Sie gab dabei auch an, dass der 26-Jährige sie bereits in der Vergangenheit geschlagen und mit dem Umbringen bedroht habe.

Vorläufige Festnahme, Betretungsverbot

Die Polizisten trafen ihn gegen 2.00 Uhr in seiner Wohnung an und nahmen ihn vorläufig wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und der gefährlichen Drohung vorläufig fest. Über ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133).

