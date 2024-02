Seit Freitag sind in Österreich fünf Frauen und ein 13-jähriges Mädchen ermordet worden. Die drei Tatverdächtigen sind Männer. Es ist eine schockierende Serie, die aber differenziert betrachtet werden muss. Obwohl in allen Fällen ein Femizid – also ein geschlechtsbezogener Mord – vorliegt, lassen sich die Taten nicht vergleichen.