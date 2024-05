Streit eskalierte: 26-Jähriger schlug seine Frau in Villach

Die 24-Jährige flüchtete auf den Balkon und alarmierte von dort per Mobiltelefon die Exekutive. Der Betrunkene wurde daraufhin von der Polizei weggewiesen und ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte. Außerdem wird er wegen Körperverletzung angezeigt.

Zwischen dem Ehepaar war es in der gemeinsamen Wohnung gegen 1.00 Uhr zu einem heftigen Streit gekommen. Dabei wurde der Mann laut Polizei zunächst in "kleinerem" Ausmaß handgreiflich. Die 24-Jährige sperrte sich im Schlafzimmer ein, um der Situation aus dem Weg zu gehen. Der Mann brach daraufhin die Tür auf, ging erneut auf seine Frau los und schlug sie mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Sie flüchtete auf den Balkon und wählte den Polizeinotruf. Beim Einschreiten der Polizisten zeigte sich der 26-Jährige einsichtig und gab an, dass die Situation aufgrund seiner Alkoholisierung eskaliert sei. Die 24-Jährige verzichtete auf eine Verständigung des Rettungsdienstes.

